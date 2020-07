Estado de graça, bluff, caído em desgraça: Rúben Amorim já sabe como é, mas saberá ele como vai ser?

Agora que já sabemos que Rúben Amorim sabe como é, porque ele nos guiou pelo ciclo de vida de um treinador - “estado de graça, bluff, o anterior é que era bom”, disse ele -, passemos à fase seguinte: aquela em que Rúben Amorim não sabe como vai ser.

Como em muitas coisas, o que vai ser depende da sorte e sobretudo do dinheiro, pois apesar de todas as boas intenções de Amorim - cada lance começa lá atrás, da linha de três, e daí progredir em posse até à baliza do adversário; em sentido contrário, pressiona-se alto -, há um problemazito para resolver.

É que estas ideias interessantes, boas e bonitas de se verem, são as mais difíceis de pôr em prática; exigem bastante jeito para jogar à bola, além da experiência e da repetição obsessiva do treino. Se sobre o terceiro requisito não podemos falar, sobre o segundo e o primeiro, o clássico FC Porto 2-0 Sporting e este dérbi Benfica - Sporting mostraram-nos que em Alvalade está uma classe ainda jovem e francamente curta para grandes objetivos. Uma simples comparação entre plantéis chega para legitimar a generalização que acabo de fazer. Aponto o seguinte: no banco, o Benfica tinha Vinicius, Dyego Souza e Rafa; o Sporting tinha Vietto.

E assim o Sporting perdeu o jogo, jogando francamente melhor a segunda-parte do que a primeira, em que o Benfica colecionou oportunidades de golo e marcou apenas um, por Seferovic, de cabeça e numa bola parada., os encarnados foram para intervalo a lamentar-se dos lances falhados, vários deles nascidos de um gegenpressing dos pequeninos. Com os médios subidos e os avançados abertos, os encarnados provocaram erros na construção de jogo leonina o número suficiente de vezes para pôr Max à prova e em apuros. Mas como a taxa de concretização do Benfica equivale à de um míope na carreira de tiro, a coisa ficou 1-0 nos primeiros 45’. Cabia, então, a Amorim tentar contrariar a tendência e acima de tudo garantir a entrada direta na Liga Europa, em disputa com a equipa que deixara para entrar em Alvalade: o Braga, que jogava à mesma hora com o FC Porto.

E não é que o Sporting tenha recomeçado mal o dérbi. Pelo contrário, os miúdos de Amorim entraram bastante melhor do que o rival, pois conseguiram ligar as frases interrompidas, construindo bons argumentos perante a falta de coerência do Benfica, que emudeceu a espaços. Nesse período de desacerto encarnado, que durou até aos 70 e poucos minutos, os de Alvalade foram realmente perigosos, com um tiro ao ferro do pós-adolescente Tiago Tomás (65’) que, aos 69’, isolou Sporar para uma remate-cueca a Vlachodimos. Feito o empate, o Benfica tremeu e o Sporting chutou incessantemente - sete remates em 30 minutos - só que à medida que o tempo avançava e o ácido láctico atuava, Veríssimo foi buscando reforços aos suplentes de elite e o equilíbrio de forças restabeleceu-se.

Depois, as duas leis mais irresistíveis das leis da vida fizeram as suas respetivas aparições: a lei do mais forte, porque Vinicius, que custou €17 milhões, fez o seu 19.º golo e sagrou-se o goleador da Liga; e a Lei de Murphy, que atirou com o Sporting para o quarto lugar, com os mesmos pontos do Braga e derrotado no confronto direto com o adversário. E quem treinava os bracarenses no triunfo (1-0) de fevereiro de 2020? Um tal de Rúben Amorim. Que perdeu os dom da invencibilidade e da intocabilidade: duas derrotas e um empate nas três últimas jornadas da Liga.