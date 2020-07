Portimonense desce à II Liga. Salvam-se Tondela e Vitória de Setúbal

À entrada para a última jornada havia uma certeza: Tondela, Vitória de Setúbal ou Portimonense, um destes três iria acompanhar o já condenado Desportivo das Aves na descida à II Liga.

O Tondela jogaria com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, o Vitória de Setúbal recebia o Belenenses SAD e o Portimonense o Desportivo das Aves. Todos os jogos a disputar à mesma hora, como deve ser nestas situações. O condenado seria provavelmente encontrado no limite em função da diferença residual entre as três equipas - 30 pontos (Portimonense), 31 pontos (Vitória de Setúbal) e 33 (Tondela) - e, no final, acabou por prevalecer quem mais tinha feito pela vida até então.

Assim, na I Liga, ficaram o Tondela, que ganhou ao Moreirense (2-1), e o Vitória de Setúbal, que bateu o Belenenses SAD (2-0), e caiu o Portimonense, que derrotou o frágil Desportivo das Aves (2-0). Não houve, portanto, uma reviravolta dramática que muitas vezes surpreende os adeptos na derradeira jornada.