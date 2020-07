Braga contrata Guilherme Schettine e Iuri Medeiros

Um dia em cheio em termos de novidades. Após confirmar à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) o acordo com Carlos Carvalhal para as próximas duas épocas, o Braga tratou de oficializar, também, a contratação de dois jogadores para o plantel.

São eles Guilherme Schettine e Iuri Medeiros.

O primeiro, brasileiro, há muito que era associado ao clube minhoto, tendo até provocado algumas trocas de comunicados públicos entre o Braga e o Santa Clara, clube ao qual o extremo está ligado há quatro anos, mas onde apenas jogou nas duas últimas épocas. Schettine assinou para as próximas cinco temporadas.

O segundo é português e estava desde 2017 fora de Portugal, desde que saiu do Sporting para jogar no Génova, de Itália. De lá passou para o Légia de Varsóvia, da Polónia, e depois para o Nuremberga, da Alemanha, clube com o qual tem contrato e que o emprestou ao Braga por uma temporada.

Nos últimos dias também tem sido dada como certa a contratação de André Castro, antigo médio do FC Porto que estava há sete temporadas a jogar na Turquia.