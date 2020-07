Nico Gaitán está a negociar com o Sporting de Braga

O Sporting de Braga está a negociar um contrato válido para as próximas duas temporadas com Nicolas Gaitán. Ainda não é certo que cheguem a acordo, mas, segundo apurou a Tribuna Expresso, as negociações entre o clube e o jogador estão avançadas e é bastante provável que a contratação aconteça, apesar de não haver previsão de quando o acordo poderá ser oficializado.

Nico Gaitán representou o Benfica durante seis épocas, entre 2010 e 2016, tendo chegado a capitanear a equipa com a qual, ao todo, conquistou 10 títulos: três campeonatos (2014, 2015 e 2016), uma Taça de Portugal (2014), uma Supertaça (2014) e cinco Taças da Liga (2011, 2012, 2014, 2015 e 2016).

O internacional argentino está com 32 anos e jogou, desde janeiro, no Lille de França (quatro partidas). Desde 2016, esteve durante época e meia no Atlético de Madrid e, depois, jogou no Dalian Pro, da China, e no Chicago Fire, dos EUA.

A confirmar-se, a contratação de Gaitán é mais uma ação de um mexido Braga neste final de época. Para já, o clube contratou um treinador, Carlos Carvalhal, e quatro jogadores: Guilherme Schettine (Santa Clara), Iuri Medeiros (empréstivo do Nuremberga), Al Musrati (V. Guimarães) e Zé Carlos (Leixões).