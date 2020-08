Salvador: "Gaitán disse-me que tinha outras propostas muito mais vantajosas financeiramente, mas que gostaria de regressar a Portugal"

Nicolas Gaitán considerou esta terça-feira que o Sporting de Braga "joga sempre para ganhar" e essa foi uma das razões principais para escolher o clube minhoto da I Liga de futebol.

"O Sporting de Braga sempre foi uma equipa que lutou sempre para ganhar. Ganhou uma taça [Taça da Liga] no último ano. É uma equipa que joga sempre para ganhar e é disso que preciso. Umas vezes ganha-se, outras não, mas que a ideia seja sempre ganhar. É muito melhor para um jogador porque tem a ideia definida e isso torna tudo mais fácil", detalhou o jogador ao sítio do clube.

Gaitán, que assinou por uma temporada por mais uma de opção, disse ter "muita vontade de começar a treinar", assim como de conhecer os companheiros e a equipa técnica liderada por Carlos Carvalhal - "e de começar a jogar o mais depressa possível".

"Vou fazer o meu trabalho, como fiz em todas as equipas que representei. O que posso prometer é que vou treinar, trabalhar, ajudar os meus companheiros e tentar que desfrutem do jogo da equipa", disse.

Já o presidente dos ‘arsenalistas', António Salvador, revelou ter ficado "muito contente" com a primeira conversa com o jogador que alinhou no Benfica durante seis épocas.

"Disse-me que tinha outras propostas muito mais vantajosas financeiramente, mas que gostaria de regressar a Portugal para um clube que lhe desse condições e onde pudesse demonstrar toda a sua qualidade futebolística. O Sporting de Braga dá-lhe isso", declarou.

Para António Salvador, a vinda de Gaitán para Braga "é sinal do crescimento e da afirmação do clube, tanto nas competições nacionais como europeias".

"O Sporting de Braga é um clube que tem feito excelentes carreiras nas competições europeias. O Gaitán é um dos grandes jogadores que já atuaram no campeonato português e é mais um atleta para ajudar-nos a atingir os nossos objetivos. Vai acrescentar qualidade a um plantel que já está recheado de grandes jogadores", disse também ao sítio oficial do clube.