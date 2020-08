A cerimónia do sorteio da Liga, ao minuto: Sérgio Conceição é o melhor treinador da época e a Taça da Liga será jogada em Leiria

20h22: Já está a ser apresentado o calendário da LigaPro , cujas primeiras quatro jornadas foram apresentadas, ao detalhe, com as restantes da primeira volta a serem, depois, mostradas por momentos no ecrã gigante.

Eis os jogos da 1.ª jornada, que arranca a 13 de setembro:

Ac. Viseu - Académica

Cova da Piedade - Mafra

Feirense - Chaves

Estoril Praia - Arouca

Penafiel - Sporting da Covilhã

Vizela - Oliveirense

Leixões - Casa Pia

Benfica B - Vilafranquense

Varzim - FC Porto B

20h14: Entretanto, o vencedor do Melhor Golo da II Liga é Rodrigo Dantas , do Casa Pia, pela bola que chutou de bem longe da baliza do Estoril Praia. E quem marcou o Melhor Golo da I Liga foi Zé Luís , do FC Porto, quando dominou um passe com o peito e se contorceu num pontapé de bicicleta, contra o Paços de Ferreira.

20h12: De entre as 999.999 combinações possíveis, Neno subiu ao palco para retirar uma bola de cada um dos seis potes para definir uma chave que deu origem aos calendários, que, para já, resultou em nada, porque ainda não foram mostrados os calendários que a tal chave deu origem. Esse calendário estará a ser feito algures.

20h05: Por fim, seguir-se-á dentro de momentos o sorteio da I e II Ligas. Recordando, estas são as condicionantes.

19h58: Graça Freitas , diretora-geral da Saúde, sobre ao palco para receber o Prémio Mérito, atribuído à entidade em muito, ou quase tudo, contribuiu para definir as regras e condições para a I Liga ser retomada e poder ser completada, na última época, e para as competições de futebol se realizarem, na próxima temporada. "É com profunda emoção que, em nome da DGS, agradeço a distinção".

19h54: O vencedor do prémio para Melhor Guarda-Redes é Agustín Marchesín , do FC Porto, que foi desvendado enquanto se foi apresentado a equipa do ano:

Marchesín; Esgaio, Pepe, Rúben Dias e Alex Telles; Pizzi, Otávio e Pedro Gonçalves; Corona, Tahremi e Paulinho.

19h51: O Melhor Jogador da II Liga é Ryan Gaul , do Farense, o escocês que em tempos levou com a etiqueta de ser um mini-Messi e que, por videoconferência, agradeceu em bom português os votos dos treinadores e capitães do escalão.

19h49: Chegou a vez do prémio para o Melhor Relvado, que uma vez mais é bipartido: o Benfica e o Portimonense são os vencedores. Mas com duas particularidades: o clube de Portimão chegou a ser punido, durante a época, por cortes indevidos no padrão do relvado; e o hectare de relva distinguido não é o envolvido pelo Estádio da Luz, mas sim um dos que está dentro do Centro de Treinos do Seixal, no caso o que acolhe os jogos do Benfica B.

19h40: Prolongado durante um pouco mais tempo o "suspense", ao ser dito que Leiria e Funchal eram as cidades finalistas para acolherem a fase final da Taça da Liga, nos próximos três anos, nem cinco minutos volvidos e Pedro Proença, em palco, abriu um envelope dourado para definir que a final four da prova pela qual a Liga de Clubes muito puxa será realizada... em Leiria .

19h31: O Melhor Treinador da última época da II Liga foi Joaquim Rodrigues , do Nacional da Madeira, que na prática não é o treinador principal dos madeirenses, pois esse é Luís Freire, líder da equipa técnica, mas Joaquim Rodrigues tem o nível III de treinador e Luís Freire apenas o II (para entender a situação em causa, pode ler a entrevista que, recentemente, o treinador concedeu à Tribuna Expresso).

No principal campeonato, o prémio foi para Sérgio Conceição. Os três reagiram às distinções, claro, por videoconferência.

19h23: Prosseguindo neste rol de trivialidades, mais dois galardoados não presentes na gala apareceram, em direto de algures, no ecrã gigante, para dizerem algumas palavras de circunstância: Carlos Vinícius, do Benfica, e Agdon, da Oliveirense, respetivamente os melhores marcadores da Liga NOS e da LigaPro.

19h20: Passando aos guarda-redes, Daniel Guimarães, do Nacional da Madeira, foi considerado o melhor da II Liga.

19h17: Daniel Bragança , que atuou no Estoril Praia, é o vencedor do prémio para o Melhor Jogador Jovem da II Liga, que foi definido pelos votos dos jogadores e capitães do respetivo escalão. Na Liga NOS, a distinção foi para Pedro Gonçalves, pela época que fez no Famalicão. Ambos estão hoje presentes na equipa principal do Sporting e apareceram, lado a lado, sentados em cadeiras, com a camisola de treino do clube para agradecerem os prémios. Como? Por vídeo, lá está.

19h15: O mesmo prémio, mas dirigido a jogadores, vai para Zé Tiago, do Mafra, e Pawel Kieszek, do Rio Ave . Nenhum está presente na cerimónia, mas ambos deixaram o seu testemunho por vídeo.

19h11: Depois de desvendada a nova imagem da marca da Liga Portugal, com um vídeo a puxar pela pompa, o troféu inaugural da noite é entregue ao Gil Vicente e ao Casa Pia . Os dois clubes partilham o prémio de Fair Play, sendo que o representante do Casa Pia, perdoem-nos por não termos apanhado o nome, disse, em palco, ao receber a distinção: "O fair play não ganha jogos".

19h07: A primeira pessoa a subir ao palco é Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga de Clubes, que entregou uma distinção a Martha Gens, da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto.

18h55: Boa tarde. Esta sexta-feira decorre o sorteio para o calendário da próxima época da Liga NOS.

Era tido, sabido e explicado que este sorteio seria especial por ter regras especiais, sobretudo as que diziam que não poderia haver clássicos nas três primeiras jornadas, ou que Benfica, Sporting e Rio Ave também não poderão defrontar o FC Porto ou o Braga, porque têm no calendário as partidas de qualificação para as provas europeias. As condicionantes estão aqui.

Durante a cerimónia também ficaremos a saber quem foi o melhor jogador da época, entre 10 nomeados:

Paulinho (Braga)

Pizzi (Benfica)

Mehdi Taremi (Rio Ave)

Ricardo Horta (Braga)

Jesús Corona (FC Porto)

Fábio Martins (Famalicão)

Marcus Edwards (V. Guimarães)

Pedro Gonçalves (Famalicão)

Bruno Fernandes (Sporting