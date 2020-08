"É uma tristeza muito grande": adeptos do Vitória indignados com descida de divisão

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não deu provimento à providência cautelar do Vitória de Setúbal, que pretendia suspender a decisão de desclassificação do clube da Primeira Liga de futebol.

O Vitória, que terminou a edição de 2019/20 da I Liga no 16.º lugar, acima da zona de despromoção, foi impedido de se inscrever nas competições profissionais depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado os processos de licenciamento.

Esta despromoção levou o presidente do Vitória a anunciar que vai declarar o "estado de emergência" no clube sadino, como forma de o manter solvente.

Os adeptos mostram-se indignados com a decisão do TAD e esperam que o clube consiga recuperar o mais rapidamente possível.