Em direto: o sorteio da Liga e os melhores jogadores da época

19h17: Daniel Bragança, que atuou no Estoril Praia, é o vencedor do prémio para o Melhor Jogador Jovem da II Liga, que foi definido pelos votos dos jogadores e capitães do respetivo escalão. Na Liga NOS, a distinção foi para Pedro Gonçalves, pela época que fez no Famalicão. Ambos estão hoje presentes na equipa principal do Sporting e apareceram, lado a lado, sentados em cadeiras, com a camisola de treino do clube para agradecerem os prémios. Como? Por vídeo, lá está.

19h15: O mesmo prémio, mas dirigido a jogadores, vai para Zé Tiago, do Mafra, e Pawel Kieszek, do Rio Ave. Nenhum está presente na cerimónia, mas ambos deixaram o seu testemunho por vídeo.

19h11: Depois de desvendada a nova imagem da marca da Liga Portugal, com um vídeo a puxar pela pompa, o troféu inaugural da noite é entregue ao Gil Vicente e ao Casa Pia. Os dois clubes partilham o prémio de Fair Play, sendo que o representante do Casa Pia, perdoem-nos por não termos apanhado o nome, disse, em palco, ao receber a distinção: "O fair play não ganha jogos".

19h07: A primeira pessoa a subir ao palco é Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga de Clubes, que entregou uma distinção a Martha Gens, da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto.

18h55: Boa tarde. Esta sexta-feira decorre o sorteio para o calendário da próxima época da Liga NOS.

Era tido, sabido e explicado que este sorteio seria especial por ter regras especiais, sobretudo as que diziam que não poderia haver clássicos nas três primeiras jornadas, ou que Benfica, Sporting e Rio Ave também não poderão defrontar o FC Porto ou o Braga, porque têm no calendário as partidas de qualificação para as provas europeias. As condicionantes estão aqui.

Durante a cerimónia também ficaremos a saber quem foi o melhor jogador da época, entre 10 nomeados:

Paulinho (Braga)

Pizzi (Benfica)

Mehdi Taremi (Rio Ave)

Ricardo Horta (Braga)

Jesús Corona (FC Porto)

Fábio Martins (Famalicão)

Marcus Edwards (V. Guimarães)

Pedro Gonçalves (Famalicão)

Bruno Fernandes (Sporting)