Esta tarde há sorteio do calendário da I Liga e da II Liga

A edição 2020/21 da I Liga de futebol conhece esta sexta-feira os jogos que vão preencher as 34 rondas, com o sorteio a decorrer em Vila Nova de Gaia, num evento em que serão entregues os prémios da última temporada.

Despromovido ao segundo escalão na última edição, o Portimonense foi reintegrado na I Liga e fará parte do sorteio, depois de na quinta-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter confirmado o afastamento do Vitória de Setúbal da competição, por não preencher os requisitos necessários para a inscrição.

A partir da 19h00, na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, o FC Porto irá conhecer o seu primeiro adversário na defesa do título nacional, enquanto o Benfica saberá qualquer será o seu primeiro rival no regresso de Jorge Jesus ao futebol português.

Certo é que a I Liga 2020/21 arrancará sem clássicos nas três primeiras jornadas, de acordo com a lista de condicionantes para o sorteio das competições profissionais, divulgada na quinta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Com a intenção de "reforçar a proteção às equipas que disputam as competições europeias", o organismo anunciou as condicionantes para o sorteio, uma das quais diz diretamente respeito aos cinco primeiros classificados da última edição da competição, que estarão envolvidos na Liga dos Campeões e Liga Europa: FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Sporting e Rio Ave.

"As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da I Liga da época transata (1ª,2ª e 3ª jornadas)", refere o comunicado da LPFP.

FC Porto, campeão em título, Benfica (segundo colocado em 2019/20) e Sporting (quarto) não medirão forças nas primeiras três jornadas, uma vez que os ‘encarnados' vão estar envolvidos, pelo menos, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto os ‘leões' vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, eventualmente, o ‘play-off'.

Contudo, o FC Porto poderá defrontar o Sporting de Braga nas primeiras três rondas da I Liga, tendo em conta que ambas as equipas já estão apuradas para as fases de grupos da Liga dos Campeões, no caso dos portistas, e da Liga Europa, no caso dos minhotos.

O sorteio da II Liga também irá decorrer e serão ainda entregues os prémios oficiais relativos à temporada anterior.

A edição 2020/21 da I Liga de futebol terá início no fim de semana de 20 de setembro, quase dois meses após a conclusão da última época, num período de paragem menor do que o habitual, e também mais tarde, devido à pandemia da covid-19. Por seu lado, a II Liga arranca em 13 de setembro.

Na temporada que terminou, a I Liga decorreu até ao primeiro fim de semana de março, data após a qual foi suspensa devido à crise sanitária existente com a pandemia do novo coronavírus, e foi retomada no início de junho, mas sem a presença de público.

Em 2019/20, o FC Porto conquistou o campeonato, que terminou em 26 de julho, e a Taça de Portugal, disputada em 01 de agosto, enquanto o Benfica venceu a Supertaça, e o Sporting de Braga a Taça da Liga.