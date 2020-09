Morreu o antigo internacional português Dito

O antigo internacional e treinador Dito não resistiu esta quinta-feira a um enfarte durante um estágio do Gil Vicente, onde era diretor para o futebol. Tinha 58 anos.

De acordo com a agência Lusa, o dirigente sentiu-se mal quando viajava de automóvel para o estágio que os minhotos estão a realizar até sábado em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, tendo sido assistido pelos médicos da formação de Barcelos no local e transportado mais tarde para o hospital de Monção, sem que os esforços surtissem efeito.

Internacional por 56 ocasiões, 17 delas pela Seleção A, Dito jogou no Sp. Braga, Benfica e FC Porto, entre outros clubes.

Como treinador começou no Esposende, passou pelo Salgueiros, Felgueiras, Portimonense e Famalicão entre outros. A sua última experiência nos bancos foi em 2018/19, no Sp. Covilhã.

Na última época, Dito estreou-se em funções diretivas e ajudou o Gil Vicente a construir um plantel de raiz para assinalar o regresso à elite, a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do ‘caso Mateus’, na companhia do conceituado treinador Vítor Oliveira, responsável pela 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção.