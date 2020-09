Oficial: Ricardo Quaresma é jogador do V. Guimarães (e o vídeo de apresentação é épico)

Agora sim, é oficial: Ricardo Quaresma está mesmo de regresso a Portugal e será jogador do Vitória SC nas próximas duas temporadas.

O campeão da Europa e a equipa de Guimarães acordaram ainda com a possibilidade de alargar o contrato mais uma temporada.

No Minho, Ricardo Quaresma, que na última temporada representou o Kasimpasa da Turquia, depois de quatro temporadas no Besiktas, vai ser treinado pelo seu antigo colega de Seleção Nacional, Tiago.

Aos 36 anos, Quaresma vem trazer experiência a um Vitória muito jovem, com o clube a esmerar-se na apresentação do jogador, um vídeo filmado no Paço dos Duques, em Guimarães.