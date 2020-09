No dia em que se estreia na II Liga, o Desp. Chaves anuncia quatro casos de covid-19

O Desportivo de Chaves anunciou que há quatro casos de covid-19 na equipa, a poucas horas da estreia dos transmontanos na II Liga, frente ao Feirense, esta sexta-feira. Os infetados são dois jogadores e dois treinadores-adjuntos.

"Cumprindo o plano de retoma da Liga Portuguesa de Futebol para o início das competições profissionais e o plano de contingência em vigor no clube, o Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube informam que os testes de despistagem à covid-19 realizados no dia de ontem [quinta-feira] aos jogadores, técnicos, staff e estrutura diretiva do GD Chaves tiveram 4 casos positivos", pode ler-se num comunicado publicado no site oficial do clube.

Samuel Silva e Raphael Guzzo são os jogadores que testaram positivo, tal como os técnicos Pedro Machado e Tiago Castro. De acordo com o clube, os quatro estão assintomáticos e de momento isolados "seguindo as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde], contando com o total apoio da SAD e do clube".