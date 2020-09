Exclusivo. Porque é que o Feirense - Chaves foi adiado à última hora? A DGS suspeita que houve comportamentos de risco

O protocolo de segurança definido pela DGS com a Liga não prevê, de facto, que uma equipa entre em quarentena no caso de haver casos positivos de covid - 19 entre elementos do plantel. O ponto 27 do modelo 036 da DGS, aliás, diz que quando há um infetado, esse é colocado em isolamento mas a equipa não pára.

Mas no caso do Feirense - Chaves, adiado já com os jogadores em campo por decisão do delegado de saúde local com o respaldo da Direção Geral de Saúde, terá havido uma violação do protocolo porque houve um convívio entre os vários elementos do plantel – jogadores e equipa técnica – e há suspeitas fortes de que os jogadores e treinadores infetados tenham estado presentes nesse convívio.

“Não sabemos se há mais infetados”, explica uma fonte das autoridades médicas. A regra da vivência em bolhas – grupos fechados que se cruzam o menos possível ou não se cruzam de todo – também terá sido quebrada com a convivência entre jogadores e técnicos fora do espaço especifico do treino.

Uma fonte oficial da Direção-Geral de Saúde especifica que, “relativamente ao futebol, tal como para outras situações, as autoridades de saúde procedem a uma avaliação do risco baseada em inquéritos epidemiológicos”.

Ainda segundo a entidade que tem coordenado o combate à pandemia, “essa avaliação é feita não só de acordo com a regras existentes, mas em função da situação específica e dos respetivos fatores de risco, sejam de ordem epidemiológica, social (múltiplos contactos entre pessoas, por exemplo) ou outra”.

Em relação ao caso especifico do Feirense – Chaves, a DGS diz que “as decisões relacionadas com o adiamento de um jogo são tomadas em conjunto pela autoridade de saúde local, territorialmente competente, pela autoridade de saúde de nível regional e pela autoridade de saúde nacional, a fim de ponderar os critérios e agir de acordo com o princípio da equidade”.