Covid-19 na 2.ª Circular: No Benfica, Svilar testou positivo. No Sporting, três jogadores estão assintomáticos e em isolamento

No boletim clínico do Benfica, disponibilizado esta tarde, o clube da Luz revela que o guarda-redes Svilar testou positivo à covid-19. Desta forma, o belga, habitual suplente de Vlachodimos, não poderá participar no jogo com o PAOK, na terça-feira, no qual se disputa a presença no play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Além de Svilar, há a destacar as leões de Jardel (entorse no joelho esquerdo) e Samaris (tendinite do Aquiles).

Sporting

Três jogadores da equipa de futebol do Sporting testaram positivo à covid-19, disse à Lusa fonte do clube, revelando que os futebolistas estão em isolamento e assintomáticos.

Os três jogadores, cuja identidade o Sporting não revela, acusaram positivo nos testes à covid-19 efetuados no sábado e estão assintomáticos, cumprindo o isolamento que está definido, com acompanhamento do clube, revelou a mesma fonte.

Todo o plantel e 'staff' do Sporting realizou na manhã de hoje novos testes à covid-19.