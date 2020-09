Oficial: Sporting - Gil Vicente adiado

O Sporting - Gil Vicente, marcado para o próximo sábado, não se irá realizar, por decisão da autoridades de saúde "dos níveis nacional, regional e local", que dizem não estarem "reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".



O Gil Vicente tem neste momento identificados 19 casos de covid-19, 11 dos quais futebolistas.

"Na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-Cov-2, no cumprimento das competências atribuídas às Autoridades de Saúde, foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/9/2020", pode ler-se num comunicado enviado às redações pela ARS Norte.

No comunicado é ainda explicado que, depois de tomar conhecimento de um caso positivo no Gil Vicente a 8 de setembro, a Autoridade de Saúde do ACES Barcelos/Esposende deu início "aos procedimentos inerentes à intervenção de Saúde Pública, preconizados nas Orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da COVID-19, nomeadamente, a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação".

As conclusões retiradas do processo acabaram por levar as autoridades a decidirem-se pelo adiamento do jogo. O Sporting tem também 10 casos de covid-19 no plantel, mais dois no staff, incluindo o treinador, Rúben Amorim. Mas ao contrário do Gil Vicente, os leões nunca foram impedidos de continuar a treinar e os atletas não infetados viajaram mesmo para o Algarve, na tentativa de preparar o encontro da 1.ª jornada da 1.ª Liga e suster o número de casos no plantel.