João Pedro Sousa: "Pode parecer estranho, mas estou contente com a equipa"

A análise ao jogo

"O jogo foi, claramente, muito difícil para nós. Pode parecer estranho, mas estou contente com a equipa. Tentámos fazer no jogo aquilo que treinámos durante a semana, fazer esse transfer. Infelizmente, e a responsabilidade é minha, tivemos um resultado pesado, mas defrontámos uma equipa muito forte, que esteve sempre em cima do jogo, muito pressionante, com muita personalidade, ainda conseguimos equilibrar taticamente na primeira parte.

Mas a qualidade técnica dos jogadores do Benfica e, principalmente, a capacidade física, foi determinante e desequilibrou o jogo. A vantagem foi-se avolumando e, depois, a nossa equipa baixou animicamente. Mas estou contente com os jogadores, tentámos fazer aquilo que trabalhámos, merecidamente fizemos um golo que foi falado no balneário, de atacar zonas onde o Benfica estava com dificuldades e os jogadores interpretaram da melhor maneira. Foi um prémio para os jogadores."

O que falta melhorar?

"Na antevisão, disse que precisávamos de algum tempo, não porque a equipa é nova, já o ano passado o era e não vamos usar esse tipo de discurso, para nós é claro que não vamos ter problemas. Agora, de facto encontrámos dificuldades neste início de época que não esperávamos: jogadores que ainda não podem treinar, que estão inaptos para a competição e jogadores importantes, que chegaram há pouco tempo.

Mas, do lado positivo, hoje estreámos mais jogadores na I Liga e logo num jogo extremamente complicado, contra o Benfica."