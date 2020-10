Primeiro jogo com público. Organização faz balanço positivo

Cerca de 800 adeptos puderem assistir esta tarde ao primeiro jogo com a presença de público, o Santa Clara - Gil Vicente, no estádio de São Miguel.

A máscara é obrigatória durante todo o jogo e todos os adeptos ficaram sentados com cinco cadeiras de distância. A lotação foi limitada a mil pessoas e os adeptos têm ainda de fornecer dados pessoais e de contacto aquando da compra dos bilhetes.

À entrada, foi feito o controlo de temperatura e atribuído um lugar aleatório. As famílias que chegaram juntas tiveram de assistir à partida separadas.

A organização faz um balanço positivo do jogo, que é considerado um “tubo de ensaio” para o que se vai passar nos estádios portugueses nos próximos meses.

Pedro Proença faz balanço "extremamente positivo"

"Estamos numa fase pós-jogo, mas os indicadores que temos são muitíssimo positivos, não posso deixar, primeiro, de elogiar o comportamento do público, que cumpriu escrupulosamente aquele que foi o plano de contingência traçado pela LPFP".

O presidente da LPFP elogiou também "o trabalho das equipas" e disse estar "muitíssimo satisfeito" com os procedimentos do encontro, apesar de ressalvar que ainda "faltam alguns dados para perceber efetivamente se tudo terá corrido em consonância" com as normas sanitárias.

Vai ser entregue um relatório à DGS

O responsável disse que o organismo irá elaborar um relatório que será entregue à Direção-Geral da Saúde (DGS) nos "próximos três dias" e que será apresentado ao público numa conferência de imprensa na próxima quarta-feira.

"Estamos muitíssimo satisfeitos com este teste e este teste ainda nos vai levar nos próximos dois dias a uma ponderação".

O Estádio de São Miguel abriu hoje portas ao público com 10% da sua limitação, cerca de 1.000 espetadores, tendo recebido 878, mas Pedro Proença disse que a partir de 19 de outubro o objetivo é aumentar essa capacidade.

"Estes 10% só são possíveis nesta fase de teste-piloto, portanto eu direi que a partir de dia 19 tudo o que seja abaixo dos 30% não nos satisfaz", apontou.



Veja também: