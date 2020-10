Pepa infetado com covid-19: não estará no Paços-Santa Clara

É mais um caso de covid-19 no futebol português: Pepa, treinador do Paços de Ferreira, está infetado e ficará em quarentena nos próximos dias, informou o clube da Liga NOS.

Além de Pepa, também dois elementos do staff do clube foram colocados em quarentena, mas estes apenas "de forma preventiva", presumivelmente por terem estado em contacto próximo com o treinador.

"A situação foi reportada à Autoridade Local de Saúde, com quem o departamento médico do FC Paços de Ferreira mantém contato próximo, dando-se seguimento às suas orientações", informou também o clube.

O Paços de Ferreira recebe o Santa Clara no domingo, às 18h, para a 4ª jornada da Liga NOS, jogo em que Pepa não estará presente.