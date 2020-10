A estreia de Grujic a titular

O médio sérvio Marko Grujic vai estrear-se a titular pelo FC Porto, já que é um dos selecionados por Sérgio Conceição para o onze que vai entrar em campo frente ao Paços de Ferreira.

Em relação ao último jogo, frente ao Olympiacos, para a Champions, saem dos titulares Pepe, Zaidu e Fábio Vieira, entrando então Diogo Leite, Grujic e Evanilson.

Nota para o facto de Pepe nem sequer estar no banco. Recorde-se que Zaidu foi expulso no último jogo do FC Porto, frente ao Gil Vicente, pelo que está suspenso para esta jornada.

O onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Leite, Manafá, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Grujic, Marega e Evanilson.

Os suplentes: Diogo Costa, Díaz, Taremi, Nakajima, Baró, Felipe Anderson, Nanu, Sarr e Fábio Vieira.

O onze do Paços: Jordi, Fernando Fonseca, Baixinho, Marcelo, Oleg, Luiz Carlos, Eustáquio, Bruno Costa, Sing, Dor Jan e Hélder Ferreira.

Os suplentes: Fracaro, Martín, Uilton, Adriano, Lucas Silva, Diaby, Maracás, João Pedro e João Amaral.

O FC Porto é 3º, com 10 pontos em cinco jogos, enquanto o Paços de Ferreira é 14º, com 5 pontos em cinco jogos.

