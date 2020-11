Vasco Seabra: "Já devíamos ter conquistado mais pontos e esta vitória faz-nos acreditar no nosso processo e nas nossas convicções"

Segredo da vitória

“O segredo esteve na equipa, nos jogadores. Tem estado sempre nos jogadores. Temos uma equipa jovem e esta vitória é dedicada aos jogadores, repartida com os adeptos, que nos têm apoiado mesmo quando não retribuímos com vitórias. Fizemos um jogo muito completo, aproveitámos bem termos jogado com três defesas, porque fechámos bem e saímos com critério. Apresentámos armas para sair com qualidade. Já devíamos ter conquistado mais pontos e esta vitória faz-nos acreditar no nosso processo e nas nossas convicções”

Respirar

“Trabalhar sobre vitórias é melhor, sem dúvida. Este grupo de trabalho entrega-se de corpo e alma. Sabemos que com esta vitória podemos respirar um pouco, mas temos noção que o campeonato é longo e que vamos passar por momento complicados. Estes jogadores são jovens, têm muita ambição e gosto pelo trabalho”