João Henriques e a derrota do Vitória: "São dores de crescimento de uma equipa com pouca maturidade competitiva e alguma falta de confiança"

Erros individuais

“É fácil explicar o resultado. Muito fácil. Erros individuais a este nível ditam exatamente isso. Entrámos menos bem, depois estivemos sempre por cima e depois novo erro e vamos a perder 2-0 ao intervalo. Não podemos cometer erros com equipas desta qualidade”

Dores de crescimento

“Na 2.ª parte entrámos bem e fizemos um golo que é invalidado. Estamos por cima e com mais um erro individual sofremos o 3-0 que deitou tudo por terra. Não tivemos capacidade de finalização. Entre o 1-0 e o 2-0 temos várias situações, nas quais deveríamos ter tido mais capacidade de finalizar. São dores de crescimento de uma equipa com pouca maturidade competitiva e alguma falta de confiança. Estamos a trabalhar para melhorar isso, mas precisamos de crescer com pontos e consolidar”

Semanas de paragem

“Vamos ter 12 jogadores nas seleções, vai ser uma debandada. Vamos concentrar-nos na Taça, é esse o jogo que interessa, porque o Vitória tem uma tradição na Taça. Temos todos de resolver e melhorar estas questões de erros individuais e não ter estas perdas de bola. Queremos melhorar e ser uma equipa competitiva em todos os jogos”