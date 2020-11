Ricardo Soares já não é treinador do Moreirense

O treinador Ricardo Soares abandonou o comando técnico do Moreirense por mútuo acordo, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, sem especificar os motivos.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o técnico Ricardo Soares para a quebra do vínculo que os une, tal acontece por mútuo acordo e da forma mais cordial, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

Ricardo Soares, de 45 anos, chegou ao emblema de Moreira de Cónegos em dezembro de 2019, oriundo do Sporting da Covilhã, para substituir Vítor Campelos, tendo levado o emblema vimaranense à oitava posição na última edição da I Liga, com 43 pontos.

O treinador natural de Felgueiras cumpria a terceira passagem pela elite do futebol português, após orientar Desportivo de Chaves (2016/17) e Desportivo das Aves (2017/18), num percurso com outras experiências vividas em divisões inferiores.

O Moreirense ocupa a 11.ª posição da I Liga, com oito pontos, numa altura em que os treinos estão suspensos devido ao surto de covid-19 que assolou o clube na semana passada e originou 30 casos de infeção, cuja maioria está assintomática.

O próximo compromisso dos vimaranenses é a visita ao Merelinense, integrada na terceira eliminatória da Taça de Portugal e aprazada para 22 de novembro, às 15:00, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, freguesia do concelho de Braga.