Pedro Proença na reunião das Ligas europeias a debater "o regresso dos adeptos aos estádios e as precauções e modelos de teste sanitários"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, mostrou-se hoje confiante de que a modalidade vai ultrapassar o momento complicado causado pela pandemia de covid-19.

"O regresso dos adeptos aos estádios e as precauções e modelos de teste sanitários foram dois dos grandes temas debatidos hoje na reunião da Ligas Europeias. Enquanto membro do Board of Directors, estou confiante e comprometido em que o futebol supere este momento", escreveu Proença nas suas redes sociais.

O líder da LPFP adiantou que "a atual pandemia de covid-19 é um dos temas que mais preocupa as Ligas de futebol por toda a Europa e a Liga Portugal não é exceção".

"Analisámos e partilhámos experiências e, nestes tempos difíceis para todos, o Futebol europeu está empenhado em ultrapassar este momento", referiu.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.263.890 mortos em mais de 50,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.021 pessoas dos 187.237 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.