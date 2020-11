FC Porto e Sporting com adversários da I Liga na 4.ª eliminatória

FC Porto e Sporting recebem adversários da I Liga na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio decorreu esta quarta-feira. A equipa de Sérgio Conceição, detentora do troféu, vai jogar com o Tondela, enquanto o Sporting, atual líder do campeonato, terá pela frente o Paços de Ferreira.

Já o Benfica jogará com o vencedor do encontro entre Vilafranquense e Sanjoanense.

O Rio Ave - Famalicão e V. Guimarães - Santa Clara são outros dos jogos entre equipas do primeiro escalão.

A 4.ª eliminatória da Taça de Portugal está marcada para o fim de semana de 12 e 13 de dezembro.

Estes são os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Estoril/Lusitano Ginásio - Boavista

Fontinhas - Fafe

Sporting - Paços de Ferreira

Olímpico do Montijo - Sp.Braga

Nacional - Leixões

Benfica - Vilafranquense/Sanjoanense

B SAD - Espinho

Anadia - Estrela da Amadora/Farense

Rio Ave - Famalicão

União de Leiria - Gil Vicente

FC Porto - Tondela

Marítimo - Salgueiros

V. Guimarães - Santa Clara

Ac. Viseu - Académica

Torreense - Amora

Cova da Piedade - Moreirense