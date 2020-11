Taça: 15 equipas da I Liga, seis da II Liga e sete do Campeonato Portugal andam hoje à roda

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol vão ser hoje definidos, num sorteio que conta, para já, com 15 equipas da I Liga, seis da II Liga e sete do Campeonato Portugal (CP).

Ainda com quatro jogos da terceira ronda por disputar, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu, os rivais Benfica e Sporting e outras 12 equipas da I Liga já apuradas integram o sorteio, que será realizado sem os condicionalismos das rondas anteriores e sem a presença dos representantes dos clubes, devido à pandemia de covid-19, tendo transmissão na Internet.

A União de Leiria, do CP, foi o ‘tomba-gigantes’ mais notado na terceira eliminatória, ao ‘derrubar’ o primodivisionário Portimonense, destacando-se de Salgueiros e Amora, também do terceiro escalão, ‘carrascos’ de Feirense e Sporting da Covilhã, da II Liga.

Os primodivisionários Nacional e Farense ainda têm de enfrentar Casa Pia, da II Liga, hoje, e Estrela da Amadora, do CP, em 03 de dezembro, para assegurar uma das 32 vagas na próxima ronda, ficando o alinhamento fechado no próximo dia 09, com as receções de Vilafranquense e Estoril Praia, ambos do segundo escalão, a Sanjoanense e Lusitano de Évora, do terceiro, adiadas devido aos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Equipas:

- I Liga (15): Gil Vicente, Famalicão, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica, Tondela, Santa Clara, Moreirense, Rio Ave, Paços Ferreira, Boavista, Marítimo, Belenenses SAD, Sporting e Vitória de Guimarães.

- II Liga (6): Leixões, Académico de Viseu, Cova da Piedade, Académica, Feirense e Sporting da Covilhã

- Campeonato de Portugal (7): Anadia, Torreense, Fontinhas, Fafe, Sporting de Espinho, Olímpico do Montijo e União de Leiria.