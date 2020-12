Rui Santos: "Na palestra mostrámos um vídeo da final da Taça de 1990 e acho que os jogadores só hoje perceberam o clube que representam"

A vitória

"O segredo foi a forma como encarámos o jogo, porque preparámos tudo de forma natural e normal. Tivemos a coragem de não mudar nada, nem a nossa ideia de jogo nem o nosso modelo. Não podemos ter medo. A pior coisa a fazer seria baixar muito as nossas linhas. Acho que fizemos um belíssimo jogo. Lembro-me de um lance perigoso do Farense e de resto controlámos bem."

Eliminação do Vitória de Guimarães, quando era treinador do Sintra Football, na época passada

"É o tal segredo, a forma como preparamos o jogo. Sentimos que os jogadores estavam bem, não estavam ansiosos. É um orgulho fantástico. Mas esta vitória não é minha, é de muita gente, a começar pelos jogadores, pela equipa técnica e pela administração da SAD, que tem feito um trabalho gigantesco nestes três meses para termos todas as condições no dia de jogo. Foi uma vitória de um grande clube, que é o Estrela."

Memórias da final da Taça de 1990 frente ao Farense

"A maioria dos jogadores nem eram nascidos em 1990, apesar de hoje ser fácil pesquisar tudo. Na palestra antes do jogo mostrámos um vídeo da final, com o Jamor esgotado e as ruas da Amadora cheias de gente, e acho que muitos dos jogadores só hoje é que ficaram com noção real do clube que representam."

Festejos

"Prometi uma jantarada à equipa técnica e vou cumprir. Depois é voltar ao trabalho. Em 18 dias temos seis jogos."

O Anadia é o próximo adversário

"É uma boa equipa do Campeonato de Portugal e certamente irá encarar o jogo de uma forma diferente do Farense."

Sonha chegar ao Jamor?

"Sonhar toda a gente sonha. Se chegarmos ao Jamor este ano, acabo a carreira. Se ganharmos, claro. Se perdermos, tento outra vez."