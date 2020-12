Pepa: "Arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o quisemos ganhar"

O jogo

“Um jogo de muitas emoções, bem disputado, com duas equipas a procurar a baliza contrária, a procurar a vitória. Tenho de dar os parabéns ao Paços. Arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o quisemos ganhar. Mas essa é a nossa mentalidade. Saímos de posição em alguns lances porque quisemos procurar o segundo golo. Não posso falar em soco no estômago porque o futebol é mesmo isto, é até o árbitro apitar. Mas não nos metemos lá atrás, agarrados ao 1-1, mas quem joga assim vai ganhar muita vezes no futuro, com certeza”

Vitória era possível

“Podia ter caído. Quem é que faz 15 remates na Luz? Nós fizemos mais remates que o Benfica. É sinónimo de que procurámos ganhar o jogo. É frustrante estarmos à procura do segundo, mais do que uma vez e num lance em que a equipa está um pouco partida, vem a qualidade do Benfica ao de cima”

O que leva do jogo

“Saio com zero pontos, não há vitórias morais. Mas o nosso espírito e a nossa mentalidade é esta, se nos empurrarem para trás é por mérito, mas nós nunca nos encolhemos. Não queimamos nada, viemos cá para jogar e ganhar, parabéns ao Benfica. Em alguns momentos até fomos superiores mas o futebol é assim mesmo”