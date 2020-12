Quem não tem Pote, caça com Tabata

É um duelo de Taça com parecenças com a Liga: Rúben Amorim mantém praticamente o onze titular do Sporting, perante o Paços de Ferreira, para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal.

A exceção é Sporar, que dá lugar a Tiago Tomás na frente de ataque. Já Pedro Gonçalves, que tem sido o mais influente da equipa, ficou de fora por ter sido expulso frente ao Famalicão - Tabata assume a titularidade. Nuno Mendes está de volta após lesão, com Antunes a regressar ao banco.

Destaque também para os muitos adeptos que receberam o autocarro do Sporting à chegada à Alvalade.

O onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Feddal, Porro, Nuno Mendes, Palhinha, João Mário, Tabata, Tiago Tomás e Nuno Santos.

Os suplentes: Max, Antunes, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Platae Sporar.

O onze do Paços: Jordi, Fernando Fonseca, Baixinho, Marcelo, Oleg, Eustáquio, Bruno Costa, Luiz Carlos, Hélder Ferreira, João Amaral e Tanque.

Os suplentes: Zé Oliveira, Calderón, Mararás, Diaby, Adriano Castanheira, João Pedro e Uilton.

