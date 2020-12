Uma nova frente de ataque na Luz para a Taça

Jorge Jesus mexe em todos os setores do Benfica para o jogo frente ao Vilafranquense, com o grande destaque a ser a titularidade do avançado Gonçalo Ramos.

O onze do Benfica: Helton, Gilberto, Otamendi, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Rafa, Gonçalo Ramos e Seferovic.

Os suplentes: Svilar, João Ferreira, Samaris, Taarabt, Everton, Waldschmidt e Darwin.

O onze do Vilafranquense: Tiago Martins, Marcos Vinícius, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno, Kady, Izata, Varela, Jefferson, Rúben Gonçalves e Rodrigo.

Os suplentes: Bruno Ferreira, Timbó, Fortes, Vitinho, Marco Grilo, André Claro e Léo Cordeiro.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.