Estão definidos todos os caminhos até à final da Taça de Portugal

Já foi sorteado todo o caminho até à final da Taça de Portugal, esta quarta-feira, na Cidade do Futebol.

Até ao momento, estão apuradas 12 das 16 vagas para os oitavos-de-final. Ainda faltam definir quatro, resultantes dos jogos que se vão disputar a 23 de dezembro: Marítimo-Salgueiros, U. Leiria-Gil Vicente, BSAD-Sp. Espinho e Nacional-Leixões.

Destaque para o "histórico" Estrela da Amadora-Benfica já nos oitavos-de-final. Já o Sporting e o FC Porto ainda têm de esperar para conhecer o adversário, devido aos tais jogos da 4ª eliminatória que ainda não foram disputados.

Foram já definidos os emparelhamentos dos quartos-de-final e das meias-finais, o que significa que já se pode antever um dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, caso ambas as equipas cheguem a tal fase da prova.

Recorde-se que as eliminatórias são jogadas a uma mão, com exceção para as meias-finais, que têm duas mãos.

Oitavos-de-final da Taça de Portugal (entre 12 a 14 de janeiro)

Fafe - Vencedor do jogo BSAD-Espinho

Estrela Amadora - Benfica

Rio Ave - Estoril Praia

SC Braga - Torreense

Vencedor do jogo Marítimo-Salgueiros - Sporting

Moreirense-Santa Clara

Vencedor do jogo U. Leiria-Gil Vicente - Académico de Viseu

Vencedor do jogo Nacional-Leixões - FC Porto

Quartos-de-final da Taça de Portugal

Vencedor do jogo Estrela-Benfica - Vencedor do jogo Fafe-Vencedor do jogo BSAD-Espinho

Vencedor do jogo U. Leiria-Gil Vicente-Académico de Viseu - Vencedor do jogo Nacional-Leixões-FC Porto

Vencedor do jogo Marítimo-Salgueiros-Sporting - Vencedor do jogo Rio Ave-Estoril Praia

Vencedor do jogo SC Braga-Torreense - Vencedor do jogo Moreirense-Santa Clara

Meias-finais da Taça de Portugal (jogada a duas mãos, 9/11 fevereiro e 2/4 março)

Vencedor do Sp. Braga/U. Torreense - Moreirense/Santa Clara - Vencedor do U. Leiria/Gil Vicente-Ac. Viseu - Nacional/Leixões-FC Porto

Vencedor do Marítimo/Salgueiros-Sporting - Rio Ave/Estoril - Vencedor do Estrela/Benfica-Fafe - BSAD/Espinho