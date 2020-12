O patrão da defesa do FC Porto está de regresso

Pepe é a novidade no onze do FC Porto para o jogo dos quartos de final da Taça da Liga com o Paços de Ferreira.

O central está de regresso após lesão, num jogo em que Sérgio Conceição mistura titulares indiscutíveis com jogadores com poucos minutos, como Felipe Anderson ou Toni Martínez.

O onze do FC Porto: Diogo Costa; Nanu, Diogo Leite, Pepe, Sarr; Uribe, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Tecatito; Luis Díaz, Toni Martínez

O onze do P. Ferreira: Jordi; Uilton, Marco Baixinho, Maracás, Oleg; Luiz Carlos, Diaby, Lucas Silva, João Amaral, Eustáquio; João Pedro

Siga o encontro aqui na Tribuna, a partir das 18h45.