Pepa: "Com um pouco mais de felicidade teríamos levado o jogo para penáltis"

Erros caros

“Nós disputámos o jogo, fomos competitivos, tenho de realçar a entrega do plantel. Cometemos alguns erros na construção, porque o FC Porto faz bem a pressão. Aconteceram situações que não podem acontecer. Queremos sair sempre limpo e temos de perceber os momentos do jogo, temos de sair da pressão forte que o FC Porto faz. Perdemos algumas bolas perto da nossa baliza, uma delas deu golo, e isso paga-se. Faltou-nos ter mais bola no processo ofensivo e quando tivemos bola tivemos as nossas oportunidades. Com um pouco mais de felicidade teríamos levado o jogo para penáltis”

Presença na Taça da Liga

“Estar aqui não foi sorte, foi trabalho, dedicação, saiu-nos do pêlo. Nesta fase estão os melhores e temos de estar felizes por estarmos aqui a disputar esta competição. Sabíamos da dificuldade: um jogo na Luz, as viagens, depois o Sporting, agora aqui, todos fora. Tentámos o nosso melhor, não conseguimos e agora há que virar rapidamente o foco para o campeonato, contra o Boavista”