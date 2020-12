A FPF "avançará de imediato e mal seja possível" introduzir a substituição extra em caso de concussão cerebral

Apareceu depois de darem conta da reunião que se seguiu às reuniões, de afirmarem que se irão reunir mais vezes e de revelarem a concordância geral de que "no caso de suspeita ou confirmação de concussão, o jogador em questão deve ser retirado de campo para se proteger o seu bem-estar, mas a sua equipa não deve sofrer com desvantagem numérica".

E depois de anunciar a medida com vista a proteger os jogadores do risco de concussão cerebral, o International Football Association Board (IFAB) resumiu o que cada federação deverá fazer.

Permitindo que a partir de janeiro de 2021 se comece a testar o uso desta substituição, a entidade que manda nas regras do futebol explicou que as confederações, as associação de futebol nacionais e os organizadores de competições "interessadas em participar nestes testes" devem "submeter ao IFAB e à FIFA" o seu pedido. Ou seja, competia à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entrar em contacto e pedir autorização para poder introduzir a substituição.

Questionada pela Tribuna Expresso sobre quando iria enviar tal pedido ao IFAB e à FIFA, a entidade respondeu apenas que "avançará de imediato, mal seja possível e em todas as provas que organiza", no caso, a Taça de Portugal e o Campeonato de Portugal (III Divisão).

A mesma pergunta foi enviada à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, cuja resposta remeteu para publicações feitas pelo seu presidente, Pedro Proença, que por sua vez aludiram a um comunicado publicado no site da entidade acerca da "posição conjunta" entre a Liga e o Sindicato dos Jogadores. "Vamos trabalhar na criação de um novo protocolo com o claro intuito de salvaguardar a saúde dos grandes intérpretes: os jogadores!", escreveu Proença.

Caso as associações de futebol recebam a autorização para testarem a medida, as equipas ficarão com uma substituição extra a ser usada caso exista a suspeita ou confirmação de concussão cerebral em algum jogador.

Em provas nacionais, tal significará que seja possível haver seis substituições por equipa, já que o IFAB também revelou que continuará a autorizar um máximo de cinco substituições (introduzido, há meses, devido ao impacto da pandemia) até 31 de dezembro de 2021.