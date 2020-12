Taça da Liga: Sporting - FC Porto e Sp. Braga - Benfica nas meias-finais

Sporting - FC Porto e Sp. Braga - Benfica são os jogos das meias-finais da Taça da Liga, encontros definidos no sorteio realizado esta segunda-feira, na sede da Liga de Clubes, no Porto.

A primeira meia-final, entre Sporting, líder do campeonato, e o FC Porto, realiza-se a 19 de janeiro. No dia seguinte entram em campo Sp. Braga, o detentor do título, e Benfica.

A final está marcada para dia 23 de janeiro. Todos os jogos vão realizar-se no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, cidade que recebe a final four desta edição mais curta da Taça da Liga.