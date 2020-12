Renato Paiva deixa equipa B do Benfica e segue para o Equador. O sucessor é Veríssimo

Renato Paiva vai deixar a estrutura do Benfica após 16 anos como treinador da formação encarnada. O atual treinador da equipa B é o novo treinador do Independiente del Valle, equipa do 1.º escalão do Equador e que nos últimos anos se tem destacado nas competições da América do Sul.

O técnico português assinou para os próximos dois anos com a equipa vencedora da Taça Sul-Americana em 2019 e que em 2016 surpreendeu ao chegar à final da Taça Libertadores, após bater equipas como o River Plate ou o Boca Juniors. Paiva vai substituir o espanhol Miguel Ángel Ramírez.

Para o lugar de Renato Paiva, o Benfica já confirmou o regresso ao clube de Nélson Veríssimo. O antigo adjunto de Bruno Lage, e que tomou conta da equipa principal do Benfica depois da saída do setubalense, será treinador principal da equipa B.

Veríssimo já tinha sido adjunto na equipa B durante sete anos, nas equipas de Norton de Matos, Hélder Cristóvão e, por fim, Bruno Lage, com quem subiria depois à equipa principal do Benfica.