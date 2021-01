Covid-19. V. Guimarães tem seis jogadores infetados. Jogo com o Nacional adiado

O encontro entre V. Guimarães e Nacional, que deveria realizar-se no domingo, foi adiado depois dos vimaranenses detetarem seis casos de covid-19 entre o plantel nos últimos testes.

"O Vitória SC informa que, em concordância com a Liga Portugal e o CD Nacional, foi reagendado o encontro relativo à 12.ª jornada da Liga NOS, que estava marcado para este domingo. O jogo será disputado a 21 de janeiro, às 20h15", pode ler-se no comunicado dos minhotos.

"A decisão decorre da deteção, na ronda de testagem realizada esta sexta-feira, de seis jogadores que acusaram positivo para a Covid-19. Em coordenação com as autoridades de saúde, foi decidida a remarcação do desafio deste fim-de-semana, optando-se também por um isolamento profilático para apuramento detalhado da origem dos casos detetados e até nova ronda de testagem", diz ainda o clube de Guimarães.