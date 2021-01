Daniel Ramos: "Acho que o resultado é ajustado, podíamos ter tido mais estrelinha para fazer o 2-1"

A análise ao jogo

"Vou fazer muito pragmático. O Benfica esteve melhor na primeira parte e não produzimos o que pretendíamos em termos ofensivos, o Benfica teve o controlo e o domínio, faz o golo e penso que nada mais. Depois melhorámos o nosso jogo com aspetos táticos importantes, foi um jogo rico em aspetos táticos.

Na primeira parte tivemos dificuldades, porque o Benfica variou a construir a quatro e a três, mas na segunda parte fomos mais capazes de pressionar à frente, recuperámos mais bolas no meio-campo do Benfica e ser mais fortes na objetividade da procura da baliza. Fizemos uma ótima segunda parte e conseguimos chegar ao empate. Acho que houve um penálti que ficou por marcar, mas foi uma segunda parte boa. Temos quatro remates e o Benfica dois, houve oportunidades repartidas e acho que o resultado é justo."

Bom arranque de ano?

"Bom era a ganhar, mas foi uma forma positiva tendo em conta a dificuldade do jogo e ao nível do adversário, que é um candidato ao título e, com certeza, vai vencer a maioria dos jogos. Um empate não é mau, agora, olhando para o jogo, podíamos ter vencido mas também podíamos tê-lo perdido. Acho que o resultado é ajustado, podíamos ter tido mais estrelinha para fazer o 2-1."

O estado de Jean Patric após o choque de cabeças com Gilberto

"Ainda não consegui saber, ainda estou à espera de receber informações."