Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense

O holandês Edgar Davids, lenda do Ajax e Juventus, vai treinar o Olhanense. O histórico clube algarvio confirmou a contratação esta segunda-feira, via Facebook. Até ao final de 2020, o histórico clube algarvio era orientado por José Carlos Araújo, que chegou a acordo com o clube algarvio para a rescisão do contrato.

Aos 47 anos, Davids, tem tido uma passagem discreta pelos clubes que tem treinado. Até dezembro, foi adjunto no Telstar, da segunda divisão holandesa, tendo, aparentemente, rescindido para assumir o comando do Olhanense.

Nesta nova aventura, o treinador holandês terá o apoio do algarvio Hugo Faria, de 37 anos, antigo jogador do clube. Faria vem do Bournemouth, onde era adjunto.

Para além de ter ficado conhecido pelos dotes futebolísticos, Edgar Davids era famoso por jogar de óculos, devido a um problema de visão. O homem que quer trazer o Olhanense de volta aos escalões profissionais do futebol português formou-se no Ajax, jogou no AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milão, Tottenham e Crystal Palace.