Há uma regra que proíbe o guarda-redes de ter a bola mais do que seis segundos nas mãos, mas ela é ignorada. Porquê?

Um, dois, três quatro, cinco, seis.

Conta para ele próprio, a meia dúzia de segundos passa-lhe na cabeça e no fim, lá ao longe no campo, quem está de luvas deveria jogar ou já ter jogado a bola que tem nas mãos. Só que demora a chutá-la. Quando esse guarda-redes a volta a segurar, ele retorna à contagem, agora para fora e com voz, por acaso tem o árbitro perto e quer entrar-lhe escuta dentro com o somatório.

Por mais três vezes esse jogador revê o guarda-redes adversário de pé, na sua área, pronto a distribuir a bola, mas a demorar sete, oito, nove e pelo menos dez segundos, ele sempre a verbalizá-los e nada, o apito não soa. O jogo termina e ao passou-bem com que se acerca do árbitro junta um reparo, condena-o por não ter feito cumprir uma das regras do futebol. “No meu relógio não havia esse tempo”, é a resposta que ouve.

O episódio é deste ano e aconteceu no futebol amador, o jogador em questão ficou furibundo por saber que há um tempo limite para o guarda-redes ter a bola nas mãos e é falta quando o supera, proverbial descrição da “infração” se “controlar a bola com a mão/braço durante mais de seis segundos antes de a soltar”. Está escrito nas Leis do Jogo (número 12) para a época 2020/21.

Ler a regra com os óculos da literalidade dá-lhe razão. Identificou-se uma situação inevitável que, a realizar-se sem trela, prejudica um jogo de futebol, portanto delimitou-se o seu tempo de vida possível e previu-se um castigo se sobreviver para lá de seis segundo. E o mesmo tintim por tintim também teria punido os guarda-redes onde há câmaras, visibilidade e televisão.

Considerando o que está preto no branco na Lei n.º 12, houve várias infrações à regra só nos primeiros jogos feitos pelos clubes grandes na Liga NOS, após dobrarem o ano: quatro vezes no Santa Clara-Benfica; duas no FC Porto-Moreirense e oito durante o Sporting-Braga. Marco, o guarda-redes do clube açoriano, chegou a ter a bola nas mãos durante 15 segundos. Adán, em Alvalade, ultrapassou os 10 segundos em mais de um par de ocasiões.

Nunca se ouviu um apito do árbitro a ordenar que se marcasse um livre indireto no sítio onde o guardião estava quando prolongou a vida com a bola nas luvas.

Esses três jogo foram exemplos e não exceções. Nenhum guarda-redes existirá em Portugal, ou no mundo, que nunca tenha feito tal coisa durante mais de seis segundos. Mas serão ínfimos os que possam contar a história daquele jogo, aquela vez em que ouviu um apito e julgou ser por outro coisa qualquer, mas não, era para o castigar - porque a regra, mesmo escrita como está, sem provisões e exceções acauteladas ao lado, "foi implementada mais para servir de dissuasora do que punitiva".

Di-lo Duarte Gomes, antigo árbitro que resume à Tribuna Expresso o porquê de um dia se ter acrescentado palavreado às leis para colocar “pressão sobre os guarda-redes no sentido de não fazerem perdas de tempo quando têm a bola controlada e ninguém a pode jogar - quando, no fundo, estão a queimar tempo”.

Se é uma regra, então é cumprir sempre?

Por escrito, sim, em abstrato, não. Duarte Gomes é a voz da interpretação que se exige presente em cada homem ou mulher do apito e explica que a regra se fez “para ser muito mais preventiva do que punitiva”. Daí lhe atribuir o “grau de tolerância” a pairar no ar em cada jogo, porque “a punição é mesmo a bomba atómica” a ser usada apenas “se for manifestamente ultrapassado o tempo”.

Cabe a cada árbitro considerar não o que vai além do limite da regra, mas o que a supera em demasia, cruzar essa fronteira é um problema dependente do quanto um guarda-redes se afastar do marco temporal definido. Só que interpretar é um parente afastado de subjetivar: ir ostensivamente para lá dos seis segundos será chegar aos 10, tocar nos 15 ou alcançar os 20? Ou será uma questão de mostrar que a perda de tempo é propositada?

Para Simon Mignolet o limiar esteve nos 21 segundos, quando o belga, então no Liverpool, agarrou a bola, ameaçou três vezes que ia passar, fê-la ressaltar na relva e o ouviu-se um apito. Isto em 2015. Três anos antes, nas meias-finais do torneio feminino dos Jogos Olímpicos, a guarda-redes Erin McLeod, do Canadá, ficou com a bola durante uns 11, 12 segundos e a árbitra assinalou uma falta.

Um, dois, três quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

A estratégia de contar o tempo vocalmente resultou para Amy Wambach, uma das capitãs americanas da altura e eleita melhor jogador do mundo em 2012, que se acercou da árbitra cada vez que a guardiã canadiana agarrava uma bola. Forçar o seu segundómetro audível resultou. “Quando passei os 10 segundos contados a voz alta, ela apitou. Algumas pessoas chamaram-me picuinhas, outras acharam brilhante”, diria, após o jogo. Tanto neste como no do Liverpool, as faltas dariam em golo.

Nestes casos, a tolerância dos árbitros em questão durou mais do que cinco segundos e deixou os guarda-redes disporem da bola o dobro do tempo permitido, não mais do que isso. “As recomendações que têm”, explica hoje Duarte Gomes, “são no sentido de aplicar a letra da lei com bom senso”, nunca criticando-os, mas contextualizando: “Se houve um [árbitro] mais exigente e literal, estará sempre a cumprir, mas terá que o fazer várias vezes por jogo”.

Seja mental, de pulso ou vocal, o antigo árbitro explica também que a cronometragem “só deve começar quando o guarda-redes está com a bola controlada e em condições de a repor em jogo”. Se parar um remate, estiver na relva e ainda a erguer-se, esses segundos não contam. “Às vezes, isso leva a que passem uns 12 segundos e as pessoas não tenham noção de que, se calhar, os seis segundos não foram ultrapassados”, delineia.

Sobre indicações dadas aos árbitros e à respetiva tolerância que evidenciam, mais o garantir que são cumpridos estes e outros conformes (escritos ou não escritos) das regras, a Tribuna Expresso questionou a Federação Portuguesa de Futebol, que até ao momento não enviou qualquer resposta.

Porque, antes, a entidade responsável por introduzir ou mudar as regras do futebol - o IFAB, sigla inglesa para Internacional Football Association Board - respondeu que “a implementação das Leis do Jogo não é da [sua] responsabilidade” e sugeriu que as perguntas fossem colocadas “ao organizador responsável pela competição”. É o Conselho de Arbitragem da FPF, ao qual compete “coordenar e administrar a área” nas provas profissionais e amadoras, lê-se nos estatutos da entidade.

Não todas, mas muitas regras nas Leis do Jogo existem como oposição à perda de tempo, para serem anti o antijogo. A 31 de outubro de 1997, a FIFA publicou um texto a enquadrar a introdução do limite dos seis segundos. A última frase tem o "desejo contínuo de manter o futebol tão fluído, tecnicista e portanto atrativo quanto possível", a primeira lembrava que "o guarda-redes tem um raro privilégio no futebol" do qual não devia abusar.