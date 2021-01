João Pedro Sousa: "Perdemos o jogo, e bem, por erros que acabaram por surgir. Quando é assim é muito difícil"

Estratégia

“Não posso dizer que a estratégia falhou. Da forma como planeámos o jogo as coisas não nos estavam a correr mal. No entanto foram erros individuais que não podemos cometer. Perdemos o jogo, e bem, por erros que acabaram por surgir. Quando é assim é muito difícil, principalmente frente a grandes equipas como é o FC Porto”

Resultado pesado?

“Por aquilo que os jogadores correram e lutaram sim, é pesado. Por outro lado, também tenho de confessar, com tantos erros como os que cometemos, ficamos sujeitos a sofrer golos. Mesmo depois de reentrarmos no jogo, com o empate, sofremos um golo que não podemos sofrer. Temos de olhar novamente para os erros que cometemos, principalmente estes mais graves que cometemos nos últimos jogos e que não podem acontecer a este nível”

Mudança no sistema

“A ideia passa sempre por vencer o jogo. O facto de meter mais um jogador na linha defensiva não quer necessariamente dizer que só nos preocupamos em defender e que não nos aplicamos no ataque. Queríamos explorar os corredores com a projeção dos nossos laterais, criar situações de um para um e colocar mais gente no corredor central onde o FC Porto tem uma dinâmica muito forte. Fomos conseguindo algumas vezes mas não foi suficiente para chegarmos mais vezes à linha de finalização”

Reforços

“A administração está a fazer o possível para melhorar o plantel. Vai sair um ou outro jogador e vai entrar gente, no sentido de melhorarmos e chegar a uma posição diferente da que temos agora nesta altura”