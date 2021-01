Pepe está de volta e há mais novidades atrás e à frente

São seis as mexidas de Sérgio Conceição no onze do FC Porto para defrontar o Nacional, esta noite, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Ao contrário do que sucedeu perante o Famalicão (vitória por 4-1), para a Liga, Diogo Costa, Pepe, Sarr, Grujic, Díaz e Toni Martinez são titulares, ocupando os lugares que tinham sido de Marchesin, Mbemba, Zaidu, Uribe, Otávio e Marega.

O one do FC Porto: Diogo Costa, Nanu, Pepe, Diogo Leite, Sarr, Corona, Grujic, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Taremi e Toni Martinez.

