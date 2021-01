A noite da expiação de Jorge Nuno Pinheiro de Jesus

Não há noites más para uma redenção, mas uma noite de clássico na casa do maior rival, num contexto de contestação e de descrença absoluta – e com um twist estratégico idealizado por alguém que já tropeçou nas suas próprias ideias em encontros anteriores – dificilmente poderia ser mais apropriada para a expiação de Jorge Fernando Pinheiro de Jesus.

Não foi total, mas quase.

Confessemos: quando a ficha de jogo mostrou Nuno Tavares e Grimaldo no mesmo onze, a reação imediata dos críticos de sofá e de bancada, nos quais me revejo, terá sido “lá está este a inventar outra vez”, como daquela vez em que David Luiz jogou à esquerda também contra o FC Porto. Como dessa vez correu francamente mal, a partir daí qualquer mudança tática ou de sistema que J.J. viesse – e veio – a operar no futuro seria – e foi – encarada com uma desconfiança implacável.

Mais uma vez, não seria diferente.

Assim, com Tavares e Grimaldo, ou seja, com dois defesas-esquerdos em simultâneo, Jorge Jesus estava a mostrar medo perante um adversário de “qualidade indiscutível” – a newsletter oficial dos encarnados assim se dirigiu ao portistas – que ainda por cima derrotara os encarnados nos últimos quatro encontros. Para o campeonato, para a Taça e para a Supertaça, em casa, fora de casa, em terreno neutro, com e sem público, com e sem testes positivos à covid-19.

Só que não.

O Benfica acabou por ir ao Dragão para jogar o seu melhor jogo de 2020-21, uma análise que, obviamente, leva em conta o valor do adversário. Com Nuno Tavares e com Grimaldo, Jesus quis estancar Nanu, Corona e, acima de todos, Marega, cuja tendência natural é descair para a direita.

Perante dois defesas-esquerdos que, a espaços, transformaram a defesa a quatro do Benfica numa defesa a cinco, o FC Porto encontrou menos espaços para buscar a profundidade; no plano inverso, a equipa de Jesus equilibrou a luta a meio-campo, com Grimaldo a juntar-se amiúde a Pizzi e a Weigl e assim tapar Sérgio Oliveira, e Darwin a procurar a linha e cruzar para Seferovic.

Estes movimentos terão surpreendido Conceição, que esperava o que se espera normalmente deste Benfica: extremos no meio e o lateral espanhol lançado ao ataque para assistir alguém para o toque final, abrindo-se espaços nas suas costas para, claro, outro alguém aproveitar.

Não foi assim, foi o contrário: cruzamento de Nuno Tavares cruzou para Seferovic que assistiu o ‘médio-ofensivo’ Grimaldo para um bonito golo. Aos 17’, o Benfica chegou-se à frente, depois de ter arrancado cautelosamente perante um FC Porto que vinha naturalmente cheio de vontade de impôr a sua teórica superioridade competitiva e física. O segundo fator duraria, pelo menos, até ao cansaço acumulado pela viagem e pelo prolongamento na Madeira, para a Taça de Portugal fazer a indesejada aparição.

Mas, até lá, ainda muita coisa se iria passar, a começar pelo golo de Taremi, nascido de uma associação com Corona – o iraniano chutou rasteiro e cruzado, e veio o empate. Que poderia espetivar o FC Porto para novas opções, mas na verdade foi o Benfica a continuar por cima do clássico: Darwin chutou ao poste (29’) e a seguir falhou um toque perigoso; mais tarde, o uruguaio rematou (43’) quando o mais avisado seria assistir Seferovic. O Benfica estava mais solto e seguro – e perigoso.

Veio o intervalo e vieram as dúvidas: o que poderia Conceição fazer para alterar o rumo das coisas e até quando resistiria Jesus a desmanchar a estratégia.

Resposta: confusão.

Clássico que é clássico tem sempre aqueles momentinhos carregados a testosterona em que normalmente intervêm Pepe e outro futebolista qualquer. Calhou ser Pizzi, que empurrou o central portista, fazendo-o estatelar-se de costas, mas o jogo prosseguiu, com um amarelo para cada lado, decisão salomónica bem recebida por uns e mal-agradecida por outros.

A partir daí, porém, o FC Porto – Benfica entrou numa sequência de empurrões, discussões e faltas, uma fase que durou até à expulsão de Taremi (73'), por entrada a Otamendi; pelo meio, um lance em que o irrequieto Rafa, que mexeu aqui e ali no clássico com as suas arrancadas, não fez o 1-2 porque Marchesín executou uma mancha impecável.

Então, e retomando, após o cartão vermelho a Taremi, o FC Porto até reagiu, com espírito e com Marega, mas o avanço do tempo viria a oxidar os músculos dos seus jogadores: com menos um futebolista e visivelmente desgastada, a equipa de Conceição enveredou pelo caminho da sobrevivência, cerrando o punho, agarrando-se ao ponto e espreitando qualquer nesga.

Felizmente para os portistas, Jorge Jesus não foi especialmente corajoso perante um cenário que parecia favorável; pelo contrário, só já perto do fim – antes dos 90’ e depois nos descontos – lançou Everton e Waldschmidt, futebolistas com talento e golo. Não foi suficiente e o jogo ficou 1-1. Empataram eles, não perdeu o Sporting.