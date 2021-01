O regresso do jovem Quaresma e outras novidades

Sem Neto, Nuno Mendes e Sporar, afastados da equipa devido à covid-19, e Feddal, por castigo, Rúben Amorim foi obrigado a mexer nos habituais titulares do Sporting, com Quaresma, Borja e Plata a serem as grandes novidades para defrontar o Rio Ave.

Destaque especial para Plata, que vai ocupar o lugar de ala esquerdo, depois de já ter sido experimentado várias vezes à direita - ele que era extremo de origem.

O onze do Sporting: Adán, Porro, Quaresma, Coates, Borja, Plata, João Mário, Palhinha, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás.

Os suplentes: Maximiano, Tabata, Matheus Nunes, Pedro Marques, João Silva, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança e Jovane Cabral.

No Rio Ave, destaque para Guga, reforço proveniente do Famalicão, que vai já estrear-se como titular, assim como para os regressos a Alvalade dos ex-sportinguistas Coentrão, Geraldes, Mané e Dala.

O onze do Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan, Coentrão, Tarantini, Guga, Francisco Geraldes, Pedro Amaral, Mané e Gelson Dala.

Os suplentes: Magrão, Costinha, Pijnaker, Namora, Meshino, Leandro, Gabriel Souza, André Pereira e Diogo Teixeira.

Recorde-se que o Sporting é líder da Liga NOS, com 35 pontos, mais quatro do que FC Porto e Benfica, que se defrontam esta noite (21h, SportTV). Já o Rio Ave é 9.º classificado, com 14 pontos, os mesmos de Marítimo e Moreirense.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.