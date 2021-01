16 de janeiro de 2021: jogo adiado em Portugal devido ao gelo no relvado

Portugal, esse país de clima ameno, dos graus centígrados temperados e das condições atmosféricas simpáticas para humanos se passearem não com muitas camadas de roupa a taparem a pele durante o inverno.

Nesta terra onde se etiqueta chuva como mau tempo por oposição ao bom que será o maior número possível de dias de calor sem um pingo de água vindo dos céus, era para haver, este sábado, um Vitória-Farense em Guimarães, a contar para a Liga NOS, mas durante a hora anterior ao agendado arranque do jogo viram-se coisas raras.

Dezenas de pessoas que não futebolistas andavam pelo relvado, com as mãos ocupadas, a dividirem-se entre máquinas secadores, baldes com água quente e instrumentos parecidos com forquilhas. Algumas tinham apenas um estaca, mas o alvo era comum a todas: a relva.

1 / 5 HUGO DELGADO/LUSA 2 / 5 HUGO DELGADO/LUSA 3 / 5 HUGO DELGADO/LUSA 4 / 5 HUGO DELGADO/LUSA 5 / 5 HUGO DELGADO/LUSA

Os funcionários do Vitória tentavam quebrar e derreter a camada de gelo visível, sobretudo, mais a um canto do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, onde a temperatura do ar a essa hora rondaria os 8.º.

Havia que acabar com a camada de água congelada no relvado para haver condições de se realizar o jogo. Deitou-se água a escaldar, apontou-se o sopro dos secadores e picou-se a relva, mas nada feito, aquela zona pouco ou nenhuma exposição solar recebe durante o dia, nesta altura do ano, disse à Tribuna Expresso fonte oficial do Vitória, e isso não ajuda.

O árbitro acabaria por adiar a partida, cuja nova data - 18h de domingo - foi, entretanto, confirmada pela Liga de Clubes.

A responsabilidade de livrar o campo de gelo está a cargo da empresa que trata do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, pelo que, para domingo, a informação que que importará para o Vitória-Farense é zero futebolística: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê 15.º de temperatura máxima, 1.º de mínima, mas, para a hora em que é suposto começar o jogo, estima os mesmos 11.º.