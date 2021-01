Estes são os muito alterados onzes do Sporting - FC Porto (e Nuno Mendes e Sporar não jogam mesmo)

São dois onzes com muitas alterações aqueles que esta noite vão subir ao relvado do Estádio Magalhaes Pessoa para disputar a meia-final da Taça da Liga, com Sporting e FC Porto com muitas ausências devido à covid-19.

No Sporting, confirmam-se as ausências de Nuno Mendes e Sporar, não autorizados a jogar. No FC Porto, oportunidades para Grujic e Felipe Anderson.

Onze do Sporting: Adán; Feddal, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Antunes, Palhinha, João Mário, Nuno Santos, Pedro Gonçalves; Tiago Tomás

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Mbemba, Pepe, Diogo Leite, Zaidu; Grujic, Uribe, João Mário, Corona, Felipe Anderson; Marega

Siga este encontro aqui, na Tribuna, a partir da antiga hora de Champions, 19h45.