Carlos Carvalhal: "Queremos ganhar a Taça da Liga, aliás, viemos para Leiria com hotel marcado até sábado"

Vitória justa

“Nós queríamos muito ganhar este jogo, em ano de centenário, o Sp. Braga fez anos estes dias e queríamos dar essa prenda aos adeptos que infelizmente não podem estar aqui connosco. Foi um jogo difícil, com uma equipa obviamente de top, das melhores no nosso contexto. Fizemos um grande jogo, ganhámos bem. Uma 1.ª parte com oportunidades de um lado e de outro, na 2.ª parte nunca perdemos o controlo e fizemos o segundo golo, duas bolas ao poste. Chegamos ao final com a sensação que justificámos a vitória”

Surpreendidos pelo esquema do Benfica

“Pela inclusão de um terceiro médio sim. Ficámos surpreendidos, mas prevíamos pela constituição que isso podia acontecer, dissemos aos jogadores e era importante a ação de Fransérgio. Creio que foi por aí que equilibrámos o jogo e partimos para essa segurança”

Paulinho

“O Paulinho vem de uma paragem, ele disse que hoje gostaria de estar connosco, pelo menos no banco e que se fosse necessário que entraria porque tinha vontade de entrar, mesmo praticamente sem treinar. Entrou muito bem e estamos satisfeito não só com ele mas com todos. Agora vamos prepararmo-nos para sábado, com menos um dia de preparação mas nós estamos habituados a isto, pelo contexto que estamos a viver desde o início da época. Não é desculpa mas queríamos mais tempo para preparar. Queremos ganhar a Taça da Liga, aliás, viemos para Leiria com hotel marcado até sábado. As malas estão no hotel porque a nossa determinação é ficar até sábado. O pior que poderia acontecer era pegar nas malas, nas trouxas, nas panelas, nos tachos, nos frangos e na canja e tornar a levar tudo embora!”