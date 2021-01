Quaresma: "Votar é dar uma trivelada no racismo e no facismo"

Ricardo Quaresma fez um apelo ao voto nas eleições presidenciais, que decorrem no domingo, usando para o efeito as suas contas nas redes sociais.

O extremo do Vitória Sport Clube pede aos eleitores que assinem uma cruz "para defender em democracia", usando uma metáfora futebolística: "Votar é dar uma trivelada no racismo e no fascismo." E deixa uma recomendação: "Não se esqueça de levar a própria caneta".

Ricardo Quaresma tem insistido em mensagens contra André Ventura, o candidato presidencial do Chega!, de quem disse ter "voz de burro" quando o líder partidário foi eleito deputado.

A mensagem de André Ventura tem incidido particularmente contra a etnia cigana, uma herança que Ricardo Quaresma tem abraçado politicamente.