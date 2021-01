Sporting espera jogo difícil com o Boavista, um clube com um "grande treinador e bons jogadores"

O Sporting joga esta terça-feira com o Boavista, no Estádio do Bessa, no Porto, às 21:15, num jogo a contar para a I Liga.

Embora o Sporting continue isolado na liderança, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, espera um encontro difícil.

“Temos um jogo muito difícil pela frente. O Boavista tem um grande treinador, muito experiente, campeão várias vezes, e tem uma equipa recheada de bons jogadores. Já fizeram grandes jogos contra equipas grandes", disse.

No entanto, o técnico garante que os jogadores estão motivados e felizes depois da conquista da Taça da Liga.

O Sporting, líder da I Liga, com 36 pontos, joga com o Boavista, 18.º e último, com 11.

O jogo vai ser dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.