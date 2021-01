Sérgio Conceição: "Agora temos de descansar, o terreno estava extremamente pesado e segunda-feira temos um jogo muito importante"

A vitória

"Acho que foi um jogo difícil pelas condições do tempo, campo pesado. Entrámos muito bem no jogo, criámos algumas ocasiões para fazer mais do que um golo antes do intervalo. No 2.º tempo demos um bocadinho de espaço e terreno ao adversário, estrategicamente foi definido isso. Continuámos a criar situações que poderíamos ter definido melhor para chegar ao segundo golo mais cedo. O Gil teve uma bola ao poste mas nós também tivemos oportunidades e foi uma vitória justíssima por tudo o que fizemos no jogo."

O Braga é o adversário das meias-finais

"Em todas as provas em que entramos queremos chegar o mais longe possível e isso é a final, para depois ganhar. Estamos no nosso caminho. Agora temos de descansar, porque o terreno estava extremamente pesado e na segunda-feira temos um jogo muito importante no campeonato [frente ao Rio Ave]. Foi um bom jogo, mais uma eliminatória. É um objetivo do clube conquistar este título. Os jogadores estão de parabéns pelo esforço que fizeram contra umm boa equipa, bem orientada."

Lesões de Corona e Otávio

"São pequenas mazelas que fazem parte daquilo que é o esforço deles, são dos jogadores mais utilizados. mas penso que não é nada de grave."

Está melhor da gripe?

"Não está fácil mas faço por isso, obrigado."