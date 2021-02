Sem Palhinha, três centrais: as novidades no Sporting e Benfica a uma hora do dérbi

Aqui estão as escolhas de Rúben Amorim e de Jorge Jesus para o dérbi de Alvalade. Do lado do Sporting, a ausência (quase) certa de Palhinha foi confirmada; do lado do Benfica, uma estrutura de três centrais e de apenas um avançado sugere uma entrada cautelosa no terreno adversário.

ONZE DO SPORTING: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Matheus Nunes, Nuno Mendes; Pote, Tiago Tomás e Nuno Santos.

Suplentes: Maximiano, João Palhinha, Tabata, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Jovane e Joelson



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Weigl e Cervi; Darwin.



Suplentes: Svilar, Gabriel, Seferovic, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Adel Taarabt, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos